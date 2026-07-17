Metro Mondego foi alvo de ataque informático que afetou sistemas internos

A Metro Mondego afirmou hoje que foi alvo de um ataque informático a 06 de julho que afetou “parte dos seus sistemas internos”, mas sem comprometer a operação do serviço de transporte.

O ataque informático foi do tipo ‘ransomware’ (‘software’ malicioso que se apodera de dados e bloqueia o seu acesso exigindo o pagamento de um resgate para restauro), disse a Metro Mondego, que assegura a operação do ‘metrobus’ que circula entre Lousã e Coimbra.

Por precaução, a empresa recomenda a todos os passageiros que redobrem a atenção “a mensagens ou chamadas suspeitas em nome da Metro Mondego, pedidos de pagamento ou de alteração de dados bancários, pedidos de códigos, palavras-passe ou dados pessoais”, salientou a empresa, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.