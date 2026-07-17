Coimbra

Câmara de Coimbra quer atualização da taxa turística para dois euros

17 de julho de 2026 às 18 h17
Fotografia: Município de Coimbra
JGA / Lusa
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A Câmara de Coimbra vai votar na segunda-feira uma proposta de atualização da taxa municipal turística de um para dois euros, justificando a decisão com os custos diretos e indiretos da autarquia na atividade turística.

A proposta do executivo, liderado pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), a que agência Lusa teve acesso, será discutida na reunião de segunda-feira, numa decisão que é explicada com o objetivo de compensar parcialmente os encargos suportados pela autarquia face ao aumento da pressão da atividade turística nas infraestruturas do concelho.

A taxa municipal turística foi criada em 2022 pelo anterior executivo, liderado pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/RIR/Aliança/Volt/PPM), numa decisão que na altura mereceu o voto contra dos vereadores do PS e a abstenção da CDU.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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