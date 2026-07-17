Festas da Pampilhosa da Serra voltam em agosto para reunir comunidade local e diáspora

Fernando Daniel e Bárbara Tinoco estão entre os cabeças de cartaz das Festas do Concelho da Pampilhosa da Serra, que decorrem em agosto, promovendo a aproximação das comunidades local e da diáspora e visitantes.

“No ano passado, tivemos o cancelamento de parte das Festas pelo motivo [de um incêndio florestal], mas, este ano, gostávamos que voltássemos ao nosso ritual da Festa que aproxima os pampilhosenses, aqueles que vivem cá, aqueles que têm raízes cá e que aproveitam o verão para vir, e, depois, muitos visitantes que também aproveitam para conhecer, pela primeira vez, a Pampilhosa”, disse à agência Lusa a vice-presidente da Câmara.

As Festas do Concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, acontecem entre 12 e 16 de agosto, tendo como palco principal a Praça do Regionalismo, que acolhe também a XXVII Feira de Artesanato e Gastronomia.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS