Pampilhosa da Serra

Festas da Pampilhosa da Serra voltam em agosto para reunir comunidade local e diáspora

17 de julho de 2026 às 17 h50
Fotografia: Município da Pampilhosa da Serra
MYME / Lusa
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Fernando Daniel e Bárbara Tinoco estão entre os cabeças de cartaz das Festas do Concelho da Pampilhosa da Serra, que decorrem em agosto, promovendo a aproximação das comunidades local e da diáspora e visitantes.

“No ano passado, tivemos o cancelamento de parte das Festas pelo motivo [de um incêndio florestal], mas, este ano, gostávamos que voltássemos ao nosso ritual da Festa que aproxima os pampilhosenses, aqueles que vivem cá, aqueles que têm raízes cá e que aproveitam o verão para vir, e, depois, muitos visitantes que também aproveitam para conhecer, pela primeira vez, a Pampilhosa”, disse à agência Lusa a vice-presidente da Câmara.

As Festas do Concelho da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, acontecem entre 12 e 16 de agosto, tendo como palco principal a Praça do Regionalismo, que acolhe também a XXVII Feira de Artesanato e Gastronomia.

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