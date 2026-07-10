Dança e tradição condimentam regresso do Festival de Folclore à Pampilhosa da Serra

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Dança, tradição, cultura e gastronomia são alguns dos ingredientes que vão condimentar o regresso, este sábado, do Festival de Folclore de Pampilhosa da Serra.

A 15.ª edição do evento, que não se realiza desde 2019, volta a ser promovida, este sábado, pelo Rancho Folclórico de Pampilhosa da Serra, contando com o apoio do Município de Pampilhosa da Serra e da Junta de Freguesia de Pampilhosa da Serra.

Com início previsto para as 21H00, o evento cria, na vila serrana, um encontro que “reunirá grupos de diferentes regiões do país, promovendo a partilha de costumes, saberes e património cultural”, realça a autarquia pampilhosense.

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