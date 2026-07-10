Do Rio de Janeiro para Coimbra: Orquestra Maré do Amanhã atua no Largo do Poço

A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) organiza amanhã, às 19H00, um concerto Orquestra Maré do Amanhã (OMA) no largo do Poço. Nascida no Rio de Janeiro, no Brasil, a OMA é um projeto de referência internacional que utiliza a formação musical para promover a inclusão social e educacional de jovens em situação de vulnerabilidade.

Após passar pelo festival NOS Alive, a orquestra chega a Coimbra fruto de parcerias com investigadores locais. O encontro reunirá docentes, estudantes e a direção da FPCEUC para debater as artes participativas como motor de desenvolvimento comunitário.

Esta iniciativa é promovida no âmbito do Mestrado em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais (MESDDL), em articulação com a Ecos do Passado – Associação Cultural, procurando aproximar a investigação universitária das práticas inovadoras de intervenção social através das artes e da cultura.