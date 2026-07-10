Reveja os principais momentos da procissão da Rainha Santa
Reveja os principais momentos da procissão de penitência da Rainha Santa Isabel, que decorreu ontem pelas ruas da cidade de Coimbra. O desfile, entre o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova e a Igreja de Santa Cruz juntou milhares de fiéis, que provaram a sua fé e cumpriram as promessas.
Às 17h45, estavam já milhares de fiéis e curiosos no pátio do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova à espera da saída da imagem da Rainha Santa Isabel, para dar início à missa.
Num dos momentos mais tensos e complexos de toda a procissão, a imagem da Rainha Santa Isabel saiu da Igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. A sempre difícil saída da imagem decorreu por volta das 18H15 e sem sobressaltos, tendo a padroeira sido recebida por um “mar” de aplausos.
Minutos depois, por volta das 18H30, deu-se início à missa, no pátio exterior do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. O momento religioso foi celebrado pelo padre Manuel Carvoeira, que pediu aos fiéis para olharem para a Rainha Santa Isabel como “uma inspiração”.
Foi já perto das 20H00 que se iniciou a procissão de penitência. Com a participação de milhares de pessoas, o “desfile” arrancou com a presença da Banda Filarmónica de Montemor-o-Velho. Foram várias as bandas filarmónicas que participaram no evento religioso.
Às 20H30, a procissão prossegue pela calçada Rainha Santa, sendo que a imagem da Rainha Santa Isabel estava prestes a sair do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, com destino à Igreja de Santa Cruz.
Foi já para lá das 21H00 que imagem da Rainha Santa Isabel começou a sua procissão até a Igreja de Santa Cruz, em Coimbra. O início do “cortejo” foi celebrado com palmas e pétalas.
Minutos depois, a padroeira da cidade começou a descer a calçada de Santa Clara, depois de passar pelo Portal Maneirista, que dá acesso ao Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. Este é também um dos momentos mais complexos da procissão.
Ultrapassada a calçada de Santa Clara, a cidade recebeu, de braços abertos, a sua padroeira. A zona baixa de Santa Clara estava cheia de fiéis e curiosos.
A chegada à Ponte Santa Clara ocorreu já depois das 22H20.
Depois de chegar ao largo da Portagem, a imagem da Rainha Santa Isabel, padroeira da cidade, foi recebida por um “mar de gente” e por fogo de artifício.
A procissão de penitência da Rainha Santa Isabel terminou depois na Igreja de Santa Cruz, na praça 8 de Maio, bem no centro da Baixa. A imagem da padroeira estará exposta naquela igreja até domingo.