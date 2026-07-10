Reveja os principais momentos da procissão da Rainha Santa

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Reveja os principais momentos da procissão de penitência da Rainha Santa Isabel, que decorreu ontem pelas ruas da cidade de Coimbra. O desfile, entre o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova e a Igreja de Santa Cruz juntou milhares de fiéis, que provaram a sua fé e cumpriram as promessas.

Às 17h45, estavam já milhares de fiéis e curiosos no pátio do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova à espera da saída da imagem da Rainha Santa Isabel, para dar início à missa.

Num dos momentos mais tensos e complexos de toda a procissão, a imagem da Rainha Santa Isabel saiu da Igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. A sempre difícil saída da imagem decorreu por volta das 18H15 e sem sobressaltos, tendo a padroeira sido recebida por um “mar” de aplausos.

Minutos depois, por volta das 18H30, deu-se início à missa, no pátio exterior do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. O momento religioso foi celebrado pelo padre Manuel Carvoeira, que pediu aos fiéis para olharem para a Rainha Santa Isabel como “uma inspiração”.

Foi já perto das 20H00 que se iniciou a procissão de penitência. Com a participação de milhares de pessoas, o “desfile” arrancou com a presença da Banda Filarmónica de Montemor-o-Velho. Foram várias as bandas filarmónicas que participaram no evento religioso.

Às 20H30, a procissão prossegue pela calçada Rainha Santa, sendo que a imagem da Rainha Santa Isabel estava prestes a sair do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, com destino à Igreja de Santa Cruz.

Foi já para lá das 21H00 que imagem da Rainha Santa Isabel começou a sua procissão até a Igreja de Santa Cruz, em Coimbra. O início do “cortejo” foi celebrado com palmas e pétalas.

Minutos depois, a padroeira da cidade começou a descer a calçada de Santa Clara, depois de passar pelo Portal Maneirista, que dá acesso ao Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. Este é também um dos momentos mais complexos da procissão.

Ultrapassada a calçada de Santa Clara, a cidade recebeu, de braços abertos, a sua padroeira. A zona baixa de Santa Clara estava cheia de fiéis e curiosos.

A chegada à Ponte Santa Clara ocorreu já depois das 22H20.

Depois de chegar ao largo da Portagem, a imagem da Rainha Santa Isabel, padroeira da cidade, foi recebida por um “mar de gente” e por fogo de artifício.

A procissão de penitência da Rainha Santa Isabel terminou depois na Igreja de Santa Cruz, na praça 8 de Maio, bem no centro da Baixa. A imagem da padroeira estará exposta naquela igreja até domingo.