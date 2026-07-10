Padroeira saiu à rua pelo terceiro ano seguido e foi abraçada pela cidade

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A padroeira saiu dos seus aposentos para voltar a visitar a sua cidade. Decorreu ontem a primeira procissão das Festas da Rainha Santa Isabel. O evento religioso realizou-se pelo terceiro ano consecutivo, mas nem isso fez “esmorecer” a relação da população com a Rainha Santa.

No pátio do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova estavam milhares à espera da saída da Rainha Santa Isabel. Uns mais fiéis, outros apenas curiosos, mas todos com o desejo de venerar a padroeira da cidade de Coimbra.

Entre os milhares não havia um padrão. Homens, mulheres, jovens e adultos, estudantes universitários, membros de grupos religiosos ou apenas cidadãos comuns. A imagem da Rainha Santa chamou a cidade e a população saiu à rua para a acarinhar.

Se as velas fazem já parte da procissão, há quem venha vestido a rigor, utilizando vestes semelhantes às da própria Rainha Santa.

Reveja os principais momentos da procissão de penitência da Rainha Santa Isabel, que decorreu ontem pelas ruas da cidade de Coimbra.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS