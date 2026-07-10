Lage Grande de Meruge classificada como Geossítio
Um “merecido reconhecimento”, que justifica “décadas de luta persistente pela valorização do património natural da Lage Grande”. É desta forma que a Junta de Freguesia de Meruge saúda e enaltece o reconhecimento da Lage Grande como “Geossítio”, na categoria “Modelado Granítico”, com o código “GW25”.
A confirmação da classificação foi anunciada pelo Geopark Estrela, que enviou a informação para a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. A Lage Grande de Meruge, é, esclarece a junta de freguesia local, “um afloramento granítico de grande dimensão, em torno do qual se ergueu a povoação e os diferentes equipamentos culturais, religiosos, recreativos e sociais da freguesia”.
O estudo, que serviu de base à classificação, foi elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Geológica (LNEG).
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