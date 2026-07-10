EN342 em Arganil reabriu esta manhã ao trânsito

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A EN342, no concelho de Arganil, foi reaberta ao trânsito no início da manhã, na sequência da conclusão dos trabalhos de estabilização do talude e da plataforma rodoviária.

A estrada encontrava-se encerrada desde fevereiro, na sequência das tempestades que afetaram a região.

A empreitada, que representou um investimento de cerca de 150 mil euros, foi desenvolvida com base num projeto de execução que definiu as soluções de estabilização mais adequadas às condições geotécnicas identificadas no local. Os trabalhos incluíram a execução de estruturas de contenção e revestimento dos taludes, a implementação de sistemas de drenagem superficial e profunda, bem como a reposição e melhoria das condições de drenagem da plataforma rodoviária.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS