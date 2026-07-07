ArganilRegião Metropolitana de Coimbra

Busto no Jardim Condessa das Canas recorda José Dias Coimbra

07 de julho de 2026 às 09 h31
Homenagem incluiu o descerramento do busto | Fotografia: DR
Lurdes Gonçalves
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Lurdes Gonçalves
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Misericórdia de Arganil homenageou a título póstumo o antigo provedor, José Dias Coimbra, personalidade que “marcou profundamente a vida do concelho, ao longo de várias décadas”

José Dias Coimbra, que foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arganil durante 40 anos, desempenhando o cargo de presidente da Assembleia Geral desta instituição quando faleceu, em janeiro de 2024, foi homenageado com o descerramento de um busto no Jardim Condessa das Canas, um espaço requalificado, em novembro passado, pela própria IPSS.

Na cerimónia, realizada no último sábado, António Carvalhais realçou que o homenageado foi um “amigo, protetor, conselheiro, estratega, mentor, voz de comando, líder e sempre, mas sempre colocou em primeiro lugar a sua missão, fosse como provedor, como professor ou como presidente da Câmara”.

O provedor da Misericórdia de Arganil revelou que José Dias Coimbra tinha como preocupação preparar lideranças” e “ensinou que não se chega a general sem se passar por alferes e que é apenas nas dificuldades que se distinguem os líderes dos chefes”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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