Reconhecimento e investimentos marcam um ano da nova direção dos Bombeiros Voluntários Argus Arganil

Os Bombeiros Voluntários Argus Arganil celebraram, recentemente, o primeiro aniversário da tomada de posse dos atuais órgãos sociais. O dia ficou marcado pelo reconhecimento de vários operacionais e pela apresentação de vários investimentos.

Em nota publicada nas redes sociais, a associação refere que “celebrámos mais um marco importante na história da nossa associação, assinalando o seu 1.º aniversário da tomada de posse dos atuais órgãos sociais, com orgulho, reconhecimento e sentido de missão”.

“Este foi também um momento de agradecimento à direção pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo deste primeiro ano, marcado por um forte investimento na melhoria das condições de trabalho dos nossos bombeiros, reforçando a capacidade de resposta e a segurança de todos”, contínua a publicação.

O dia ficou ainda marcado pela apresentação de um importante investimento para a corporação. Comparticipado a 100% pela Fundação Galp, este investimento “irá permitir reforçar significativamente os nossos meios operacionais, onde contempla a aquisição de 50 painéis fotovoltaicos, 1 imobilizador para veículos elétricos, 1 detetor de gases, 1 Desfibrilhador Automático Externo, 2 monitores de parâmetros vitais, 1 compressor torácico automático para vítimas em paragem cardiorrespiratória, remodelação de todo o equipamento de Grande Ângulo, um veículo de desencarceramento equipado com material de desencarceramento elétrico, 2 motosserras elétricas com equipamentos de proteção, kits de iluminação portátil, cinco aparelhos respiratórios isolantes de circuito aberto, 20 fatos impermeáveis destinados às Equipas de Intervenção Permanente, 10 fatos secos para inundações, destinados às Equipas de Intervenção Permanente, 50 máscaras de proteção para incêndios rurais, material de sinalização, 1 eletrobomba, 1 gerador e 60 armários individuais para os nossos bombeiros”.

Destaca-se ainda a remodelação de todos os colchoes das camaratas bem como a aqusição da ABSC 01, a aquisição de portão automático para o parque de viaturas e uma candidatura ao VTT que aguarda aprovação por parte da CCDR Centro.

Neste dia, foram ainda reconhecidos pelo seu empenho e dedicação, vários operacionais, com a promoção de quatro bombeiros à categoria de 3.ª e de cinco bombeiros à categoria de 2.ª.