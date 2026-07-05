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População ajuda bombeiros no combate a incêndio em Ourentã

05 de julho de 2026 às 17 h05
Meios estão no terreno a combate o incêndio | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Um incêndio florestal em Ourentã, no concelho de Cantanhede, está a ser combatido por mais de uma centena de bombeiros, tendo estes a ajuda de dezenas de populares.

Às 17H00 estão no terreno 136 operacionais, apoiados por 37 meios terrestres e um meio aéreo (já chegaram a estar sete meios aéreos).

O alerta deu-se por volta das 15H00..

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