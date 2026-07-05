CantanhedeRegião Metropolitana de Coimbra
População ajuda bombeiros no combate a incêndio em Ourentã
Meios estão no terreno a combate o incêndio | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Um incêndio florestal em Ourentã, no concelho de Cantanhede, está a ser combatido por mais de uma centena de bombeiros, tendo estes a ajuda de dezenas de populares.
Às 17H00 estão no terreno 136 operacionais, apoiados por 37 meios terrestres e um meio aéreo (já chegaram a estar sete meios aéreos).
O alerta deu-se por volta das 15H00..