População ajuda bombeiros no combate a incêndio em Ourentã

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Um incêndio florestal em Ourentã, no concelho de Cantanhede, está a ser combatido por mais de uma centena de bombeiros, tendo estes a ajuda de dezenas de populares.

Às 17H00 estão no terreno 136 operacionais, apoiados por 37 meios terrestres e um meio aéreo (já chegaram a estar sete meios aéreos).

O alerta deu-se por volta das 15H00..