Calor ataca em força durante o dia e a noite na Região Metropolitana de Coimbra

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Região de Coimbra vai sentir a temperatura elevada no fim de semana. Termómetros acima dos 40°C em vários concelhos, com noites em que a temperatura não vai descer dos 20°C. Distritos de Aveiro e Coimbra em aviso vermelho até domingo

Calor, muito calor. Até domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 12 dos 18 distritos de Portugal sob aviso vermelho devido ao calor. Aveiro e Coimbra são dois desses distritos e, embora Viseu esteja sob aviso laranja, o segundo mais grave, o Município de Mortágua não “escapa” a máximas de 41 °C e 40 °C no sábado e no domingo, respetivamente.

Olhando para a área da Região Metropolitana de Coimbra-CIM (RM Coimbra-CIM), que abrange os 17 concelhos do distrito de Coimbra, mais os municípios da Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu), é possível constatar que a temperatura será elevada, durante o dia e, também, à noite.

De acordo com as previsões do IPMA (ver gráfico de apoio), segundo os valores da temperatura sentida (sensação térmica), que podem diferir da temperatura do ar, o concelho da Lousã vai registar a temperatura mais elevada, durante o dia na área da RM Coimbra, sendo esperados, para as 15H00 de sábado, 42°C. Para além de Mortágua, também os concelhos de Tábua, Penacova e Vila Nova de Poiares atingem hoje os 41°C, com a temperatura sentida a bater nos 40°C em Góis e Miranda do Corvo.

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