Escola Secundária é o novo ponto central das Festas de Santa Cristina/ExpoCondeixa 2026

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Entre 23 e 26 de julho, a Escola Secundária Fernando Namora é o novo espaço para o certame que celebra a identidade condeixense. Música, gastronomia, artesanato condimentam festa que é mostra das associações locais

“Um novo espaço. A mesma diversão”. Este é um dos slogans que marca as Festas de Santa Cristina/ExpoCondeixa2026. Entre 23 e 26 de julho, a Escola Secundária Fernando Namora recebe o certame que se assume como um dos principais eventos anuais do concelho de Condeixa-a-Nova.

Durante quatro dias, a música, as tasquinhas, o comércio local, as associações do município ou o novo Espaço Kids (para crianças e famílias) são algumas das atrações do certame que tem entrada livre nos quatro dias.

Em 2026, o ponto nevrálgico das festividades é “o campo de jogos da escola secundária e a zona envolvente”, adiantou a edil de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel. O novo local, adiantou, é “mais seguro” e tem uma “acessibilidade mais fácil”, causando, assumiu, “menor incómodo para os residentes do centro da vila”.

Com mais de 30 stands e “bandas de renome nacional e internacional”, destacou, o evento tem também espaço para os grupos culturais e desportivos do município.

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