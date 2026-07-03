Cinema, teatro-circo e clown regressam às aldeias de Penela com o cunho da Companhia da Chanca

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O ciclo “Dentro da Casa, À Beira da Aldeia” regressa às aldeias do concelho de Penela na próxima semana. Promovido, pelo sexto ano consecutivo, pela Companhia da Chanca, conta, em 2026, com espetáculos no segundo fim de semana de julho (dias 10, 11 e 12) e em setembro, momento em que o ciclo conhece uma extensão às escolas e aldeias (dias 16 a 20).

A mostra traz este ano à Casa Família Oliveira Guimarães, no Espinhal, João Pidrança, “um dos realizadores mais jovens e promissores da cidade de Coimbra”, destaca a Companhia da Chanca. Na noite de 10 de julho (sexta-feira) o público pode assistir à exibição das suas curtas-metragens: “A Luz que não Ilumina” (2023), “A Poltrona Vazia” (2023), “A Inevitabilidade de Partir um Copo” (2025) e “O Olhar do Outro” (2025). As exibições são seguidas de uma conversa com o realizador.

O espetáculo “OTUS EXTRACTS”, da Companhia Oliveira & Bachtler, marca o primeiro fim de semana do “Dentro da Casa, À Beira da Aldeia”. Apresentado a 11 e 12 de julho (sábado e domingo), no Espinhal e na aldeia da Chanca, respetivamente, coloca no centro dos olhares a companhia de novo circo de Oliveira do Hospital, que é composta por Hugo Oliveira e Sage Bachtler Cushman.

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