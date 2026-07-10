PenelaRegião Metropolitana de Coimbra

Abertura condicionada do IC3 em Penela acontece esta manhã

10 de julho de 2026 às 09 h55
Será reaberto o troço do IC3, entre o Quartel dos Bombeiros de Penela e o cruzamento para o Espinheiro | Município de Penela
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Encerrado desde fevereiro, devido aos efeitos da passagem do comboio de tempestades pela região Centro do país, o troço do IC3, entre o Quartel dos Bombeiros de Penela e o cruzamento para o Espinheiro, reabre esta manhã, 10H00.

A informação foi comunicada ao presidente da Câmara de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos, pelo vice-presidente da IP, Rui Coutinho, na presença de técnicos de ambas as entidades, numa reunião que decorreu, quarta-feira, nos Paços do Concelho de Penela. A circulação, esclarece a autarquia penelense, “estará limitada a viaturas ligeiras e veículos de emergência e ficará sujeita a análises constantes e regulares por parte da IP”.

A IP, que tem monitorizado as anomalias na via geradas pela tempestade Kristin, “informou que a patologia identificada estabilizou, sendo que desde maio não se regista qualquer alteração”, adianta a mesma fonte, que sublinha que a IP, nste momento, “considera que estão reunidas as condições de segurança necessárias para implementar a circulação condicionada a uma faixa, com circulação alternada regulada por semaforização e a velocidades reduzidas”.

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