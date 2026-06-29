Penela

Vinália evoca boas colheitas e valoriza o saber

29 de junho de 2026 às 08 h30
Abertura oficial e visita das entidades realizou-se ontem | Fotografia: DB-Pedro Filipe Ramos
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
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Inspirado na tradição romana que celebrava as boas colheitas e o bom vinho, certame pretende continuar a preservar e valorizar a arte e o saber feito
em Podentes e na região

“Hoje Podentes é a capital do vinho”. Foi desta forma que Eduardo Nogueira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Penela, começou a sua intervenção na inauguração oficial da 16.ª edição da Vinália, que decorreu ontem na freguesia de Podentes, junto ao Centro de Cultura e do Vinho das Terras do Sicó.
“Este evento {a Vinália] é um evento marcante para a freguesia de Podentes. A forte presença romana no nosso concelho, como por exemplo o Espaço-Museu Villa Romana do Rabaçal mas também em São Simão, inspirou-nos a criar este conceito, que remonta à celebração de boas colheitas e bom vinho”, realçou o autarca.

Esforço muito grande de várias gerações
“De certa forma, é isso que estamos a fazer aqui hoje. Todas estas garrafas representam um esforço muito grande, muitas vezes, de várias gerações, reforçando assim a simbiose entre o vinho, a terra e a comunidade. Esta vontade de continuar a transmitir de geração em geração é algo especial”, sublinhou.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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