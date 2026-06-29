Despiste seguido de colisão frontal faz dois feridos ligeiros

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Acidente aconteceu ontem, por volta da hora de almoço, junto à escola Rainha Santa Isabel, em Eiras (Coimbra)

Duas pessoas sofreram ontem ferimentos considerados ligeiros na sequência de um despiste seguido de uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras. Aconteceu às 13H41, junto à Escola Rainha Santa Isabel, em Eiras.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Horácio Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes (BVB), conta que “fomos acionados para um despiste seguido de uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros”.

“Do acidente, resultaram duas vítimas: uma delas, à nossa chegada, já tinha sido transportada pela Cruz Vermelha para os Hospitais da Universidade de Coimbra. Tratava-se de uma mulher, única ocupante de uma das viaturas”.

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