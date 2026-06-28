Atletismo: GR Eirense é campeão nacional da 2ª Divisão (com vídeo)

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A equipa feminina do GR Eirense sagrou-se, este domingo, campeã nacional de clubes da 2.ª Divisão de Atletismo, na competição que está a decorrer no Estádio Cidade de Coimbra.

Antes, no setor masculino, a formação de Eiras (Coimbra), tinha também garantido um lugar no pódio, já que foi 3.ª classificada no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, em masculinos.

Ainda em masculinos a Académica de Coimbra classificou-se em 10.º e o Gira Sol em 13.º lugar. Já em femininos a equipa da Académica de Coimbra classificou-se em 13.º entre as 22 equipas em competição.