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Coimbra Supernova quer valorizarsetor do espaço na região

27 de junho de 2026 às 10 h30
Projeto marcou presença na edição de 2026 dos AED Days | Fotografia: DR
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
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Apresentada na próxima segunda-feira, a Coimbra Supernova pretende consolidar e dar escala a um conjunto de capacidades já instaladas no território, reunindo, pela primeira vez de forma organizada, os principais atores institucionais, científicos e empresariais ligados ao setor espacial.

Fonte da autarquia conimbricense explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS, que esta “aliança surge como uma plataforma de cooperação estratégica entre entidades como a Câmara de Coimbra, a Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes, a CIM-Região de Coimbra e um conjunto de empresas de referência internacional, entre as quais a Critical Software, a Neuraspace, a Active Space e a Open Cosmos”.

Através da formalização de um memorando de entendimento, assinado na apresentação pública, que vai decorrer às 11H00, na Sala Conventual do Convento São Francisco, em Coimbra, “estas entidades comprometem-se a trabalhar em conjunto na promoção, valorização e projeção do cluster do espaço da região”, acrescenta a mesma fonte.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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