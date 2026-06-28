Coimbra

Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra lamenta morte de aluna

28 de junho de 2026 às 11 h55

A Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (EACMC) manifestou profundo pesar pela morte da aluna Inês Oliveira Carvalho, através de uma mensagem publicada nas suas redes sociais.

Na nota, a escola presta homenagem à estudante, afirmando que a sua memória “permanecerá entre todos aqueles que com ela conviveram”, e manifesta solidariedade para com a família, amigos, colegas, professores, assistentes operacionais e toda a comunidade educativa.

A publicação termina com uma mensagem de condolências dirigida à família enlutada, expressando o “mais profundo pesar” pela perda da jovem e o desejo de que a memória de Inês Oliveira Carvalho permaneça viva no coração de todos os que tiveram o privilégio de a conhecer.

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