Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra lamenta morte de aluna

A Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (EACMC) manifestou profundo pesar pela morte da aluna Inês Oliveira Carvalho, através de uma mensagem publicada nas suas redes sociais.

Na nota, a escola presta homenagem à estudante, afirmando que a sua memória “permanecerá entre todos aqueles que com ela conviveram”, e manifesta solidariedade para com a família, amigos, colegas, professores, assistentes operacionais e toda a comunidade educativa.

A publicação termina com uma mensagem de condolências dirigida à família enlutada, expressando o “mais profundo pesar” pela perda da jovem e o desejo de que a memória de Inês Oliveira Carvalho permaneça viva no coração de todos os que tiveram o privilégio de a conhecer.