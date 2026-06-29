Cantanhede

GNR de Cantanhede deteve homem de 47 anos por suspeita de furtos

29 de junho de 2026 às 13 h07
Fotografia: GNR Coimbra
AMV / Lusa
Autor
AMV / Lusa
AMV / Lusa
Autor
AMV / Lusa

 Um homem de 47 anos foi detido e constituído arguido por suspeitas da prática do crime de furto no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, revelou hoje o Comando Territorial de Coimbra da GNR.

A detenção ocorreu na sequência de uma denúncia relacionada com um furto ocorrido num edifício em construção, salientou a GNR em comunicado.

Os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede desenvolveram diligências de investigação que permitiram identificar o autor do crime.

Na operação de detenção, a GNR conseguiu recuperar diverso material elétrico e de canalização, nomeadamente 500 metros de cabo de cobre de diversas espessuras, uma serra circular de mesa elétrica, duas lixadoras de pladur, cinco serras de junta, uma mala de ferramentas e diversos acessórios utilizados na construção civil.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de junho

Região de Coimbra ambiciona afirmação no setor espacial
29 de junho

Cientistas querem cidadãos a vigiar acácias em busca de pequeno inseto
29 de junho

GNR de Cantanhede deteve homem de 47 anos por suspeita de furtos
29 de junho

Coimbra quer duplicar a dimensão do seu cluster espacial até 2030

Cantanhede

GNR de Cantanhede deteve homem de 47 anos por suspeita de furtos

Homens encontrados mortos em casa em Cantanhede e Coimbra

Novo Guia das Praias e Águas Balneares da Região de Coimbra é convite à descoberta