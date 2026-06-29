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Homens encontrados mortos em casa em Cantanhede e Coimbra

29 de junho de 2026 às 09 h45
GNR foi acionada para as duas situações em Portunhos e na Conraria | Fotografia: DR
José Armando Torres e Igor Moita
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Dois homens foram ontem encontrados sem vida no interior das respetivas habitações, em Cantanhede e Coimbra.

A primeira situação envolveu um octogenário, encontrado já sem vida, ao início da tarde, no interior da sua casa, na localidade de Portunhos, no concelho de Cantanhede.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, José Oliveira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede (BVC), afirmou que a corporação foi acionada “pela GNR para uma abertura de porta com socorro, na rua de São João, na localidade de Portunhos”. Para realizar esse trabalho, para o local foram mobilizados um veículo de desencarceramento e uma ambulância dos BVC.

| Mais informação na edição de hoej do DIÁRIO AS BEIRAS

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