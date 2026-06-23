Guia de praias e áreas balneares convida a mergulhos “com alma” na região de Coimbra

A Região Metropolitana de Coimbra (RMC) apresentou hoje o Guia de Praias e Áreas Balneares, que pretende ser uma porta de entrada para os visitantes conhecerem as suas 70 praias e áreas balneares e 37 piscinas descobertas.

“A RMC afirma-se no Centro de Portugal com uma proposta cada vez mais clara: somos um destino de experiências autênticas, onde o património, a natureza, a gastronomia, a ciência, a cultura e a água se encontram”, destacou a presidente daquela estrutura, Helena Teodósio.

A dirigente, que preside também ao município de Cantanhede, salientou que a terceira edição do guia, lançado ao final da manhã na Praia Fluvial de Ançã, vila daquele concelho do distrito de Coimbra, é uma ferramenta para reforçar a afirmação do território, que vai do mar ao interior, tendo a água como “fio condutor”

O guia dos “mergulhos com alma” está organizado por polos, em articulação com a Estação Náutica da Região de Coimbra, permitindo “que o visitante leia o território de forma mais simples, mais intuitiva e mais útil: o Atlântico, o eixo Aguieira-Mondego e o Pinhal Interior”.

“A água que temos é diversa. É mar, no nosso Atlântico. É rio, no Mondego, no Ceira, no Alva e em tantos outros cursos de água. É albufeira. É piscina natural. É praia fluvial”, sublinhou Helena Teodósio.

A presidente da RMC salientou que a náutica “é hoje uma oportunidade estratégica” para o território, que cria uma cadeia de valor com operadores, alojamento, restauração, animação turística, escolas, clubes, eventos, municípios, entidades ambientais e promoção turística.

Na apresentação, Helena Teodósio frisou que a região tem já identificados mais de 100 eventos náuticos identificados na região, o que é um dado “muito expressivo”.

“Mostra que há dinâmica, mostra que há comunidade, mostra que a água não é apenas cenário: é programação, é participação, é capacidade de atrair pessoas ao longo do ano e não apenas no pico do verão”, realçou.

Constituída por 19 municípios, a RMC soma mais de 4 mil quilómetros quadrados, com cerca de 50 quilómetros de costa, mais de 70 praias e áreas balneares e 37 piscinas descobertas identificadas, nas quais se inclui 32 praias acessíveis, 24 com Bandeira Azul e cerca de 20 com Qualidade de Ouro.

“Estes números devem ser motivos de muito orgulho e não encontra paralelo em nenhuma outra região do país”, enfatizou a presidente da RMC, salientando que por trás de cada bandeira, de cada equipamento, de cada praia vigiada, há “muito trabalho” para garantir que residentes e visitantes possam usufruir dos espaços com qualidade, segurança e responsabilidade.

A terceira edição do Guia de Praias e Áreas Balneares da Região de Coimbra 2026 vai estar disponível ‘online’, nos postos de turismo municipais e vai ser divulgado em feiras e eventos de promoção turística.

“Este guia não é apenas um inventário de locais onde se pode ir a banhos. É uma porta de entrada para conhecer melhor a RMC através da água”, sintetizou Helena Teodósio, destacando a diversidade da região, que tem mar, rio, serra, aldeias, piscinas naturais, praias fluviais e eventos.