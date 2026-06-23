Miranda do Corvo lança laboratório territorial para atrair e fixar famílias

O Município de Miranda do Corvo lançou hoje o “Miranda Family Lab”, um laboratório territorial, pioneiro em Portugal, que visa posicionar o concelho, do distrito de Coimbra, como referência na atratividade para as famílias.

“Estamos a criar o primeiro laboratório vivo de políticas para a família em Portugal e, que eu saiba, na Europa. Pela primeira vez, há um município, com um conjunto de parceiros, que dá um passo absolutamente determinante de olharmos para o nosso território e percebermos que pode ser um verdadeiro centro de experimentação, de aplicação e de teste de políticas totalmente vocacionadas para a família”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo.

José Miguel Ferreira falava na abertura da conferência “Miranda Family Lab”, que decorre durante o dia de hoje, e marcou o arranque da iniciativa, reunindo especialistas, académicos e decisores políticos para debater estratégias de fixação de famílias e os novos paradigmas da inovação social em territórios de baixa densidade.

Para o autarca, a iniciativa é um “passo determinante” para o desenvolvimento coletivo do concelho, notando que Miranda do Corvo perdeu, entre 2011 e 2021, cerca de 10% da população e “uma grande capacidade no que diz respeito ao poder de compra e ao desenvolvimento económico”.

“Acreditamos que é possível ao nosso território, com as condições que tem, inverter este ciclo de empobrecimento demográfico e económico que tem acontecido nos últimos anos”, sublinhou.

O “Miranda Family Lab” assenta no princípio de que políticas públicas orientadas para as famílias podem tornar o território mais competitivo, capaz de atrair pessoas, investimento e desenvolvimento económico.

“Aquilo que acreditamos é que, se formos capazes de criar no nosso concelho políticas para a família verdadeiramente competitivas, atrativas, competentes, eficientes e eficazes, vamos estar mais perto de atrair e fixar novos habitantes, população mais jovem, mais qualificada e com isso também conseguimos atrair e fixar mais investimento privado, produzir mais riqueza, mais desenvolvimento económico”, salientou.

São parceiros desta iniciativa a Universidade de Coimbra, o Instituto Politécnico de Coimbra, o Instituto Superior Miguel Torga e a Universidade Católica Portuguesa, com o papel de apresentar “ideias, projetos e medidas que achem que são importantes para uma família escolher um local para viver” e medir o seu impacto.

“É o papel das nossas universidades parceiras pegarem em projetos que estamos a aplicar no território e aqui, com polos de estudo e desenvolvimento, acompanharem esses projetos durante algum tempo e dizerem ‘este é um projeto que está a ter este impacto na comunidade’”, adiantou José Miguel Ferreira.

A intenção, acrescentou, é também procurar mais parceiros “ao longo dos próximos tempos”, que podem vir de municípios nacionais e de fora de Portugal.

“A troca de experiências é absolutamente fundamental”, sustentou.