Miranda do Corvo

Despiste de ciclomotor faz um morto em Godinhela

05 de junho de 2026 às 10 h43
Agência Lusa
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Agência Lusa

Um homem de 55 anos morreu na noite desta quinta-feira, na sequência de um despiste de ciclomotor, na localidade de Godinhela, concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, disse fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a GNR, o acidente aconteceu às 23H04, envolvendo apenas o ciclomotor, que se despistou, e do qual resultou uma vítima mortal.

Acrescentou que o óbito foi declarado no local e que a ocorrência foi registada pela GNR de Miranda do Corvo.

 

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