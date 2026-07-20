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Paço das Escolas recebe cerimónia de final de curso de 329 novos enfermeiros (fotogaleria)

20 de julho de 2026 às 20 h42
Pedro Filipe Ramos
Autor
Pedro Filipe Ramos

Fotojornalista pedro.ramos@asbeiras.pt
Pedro Filipe Ramos
Autor
Pedro Filipe Ramos

Fotojornalista pedro.ramos@asbeiras.pt

A Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC) realizou hoje a cerimónia solene de final de curso de licenciatura, este ano concluído por 329 novos enfermeiros.

Pela primeira vez, o simbólico momento que assinala o fim do percurso académico de licenciado pela ESEUC – sinal da entrada na profissão, bem como dos vários compromissos inerentes ao exercício da Enfermagem  acontece no Paço das Escolas e com a intervenção do Reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão.

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