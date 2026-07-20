Paço das Escolas recebe cerimónia de final de curso de 329 novos enfermeiros (fotogaleria)

A Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC) realizou hoje a cerimónia solene de final de curso de licenciatura, este ano concluído por 329 novos enfermeiros.

Pela primeira vez, o simbólico momento que assinala o fim do percurso académico de licenciado pela ESEUC – sinal da entrada na profissão, bem como dos vários compromissos inerentes ao exercício da Enfermagem acontece no Paço das Escolas e com a intervenção do Reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão.