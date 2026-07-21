Coimbra

Cinco feridos por inalação de fumo após incêndio em Santa Clara

21 de julho de 2026 às 07 h45
Bombeiros foram acionados para a rua Mendes dos Remédios | Fotografia: Bombeiros Sapadores de Coimbra
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
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Tacho ao lume terá estado no origem. Vitimas, com idades entre os 7 e os 32 anos, apresentavam queixas a nível respiratório

Cinco pessoas ficaram feridas, na madrugada de ontem, na sequência de um incêndio habitacional, na rua Mendes dos Remédios. em Santa Clara, em Coimbra.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Bruno Serra, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, começou por dizer que “o alerta foi dado pelas 03H35 para um incêndio habitacional, já com a informação de que a origem seria um tacho ao lume, mas sem ignição”.

“À nossa chegada, confirmámos o sucedido, estando a habitação completamente tomada pelo fumo”, acrescentou o responsável

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS.

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