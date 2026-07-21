Coimbra

Aumento da taxa turística para dois euros aprovada pela câmara sem unanimidade

21 de julho de 2026 às 12 h49
Até aqui, a taxa turística era de um euro por noite | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
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“O aumento da taxa turística é para fazer. Temos muitas despesas com o turismo”, considerou ontem, na reunião camarária, Ana Abrunhosa.

A presidente do município defendeu ser razoável que a taxa paga pelos turistas alojados em Coimbra aumente de um para dois euros, o que mereceu a aprovação da câmara – cinco vereadores do executivo e a vereadora independente Maria Lencastre votaram a favor. Na coligação Juntos Somos Coimbra, os vereadores Ana Bastos, João Francisco Campos, Ana Cortez Vaz e Celso Monteiro votaram contra, tendo a vereadora Margarida Pocinho, que substituiu José Manuel Silva, absteve-se.

João Francisco Campos, do Juntos Somos Coimbra, questionou a oportunidade de promover esta subida numa altura em que os indicadores de dormidas, por município, do Turismo de Portugal, assinalam uma quebra em Coimbra de 3,9% nos primeiros cinco meses de 2026, em contraciclo com a média nacional, que aumenta 1,5%. Ana Abrunhosa respondeu que há que ter em conta que em fevereiro e março não houve turismo devido às tempestades que afetaram o concelho.

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