Aumento da taxa turística para dois euros aprovada pela câmara sem unanimidade

“O aumento da taxa turística é para fazer. Temos muitas despesas com o turismo”, considerou ontem, na reunião camarária, Ana Abrunhosa.

A presidente do município defendeu ser razoável que a taxa paga pelos turistas alojados em Coimbra aumente de um para dois euros, o que mereceu a aprovação da câmara – cinco vereadores do executivo e a vereadora independente Maria Lencastre votaram a favor. Na coligação Juntos Somos Coimbra, os vereadores Ana Bastos, João Francisco Campos, Ana Cortez Vaz e Celso Monteiro votaram contra, tendo a vereadora Margarida Pocinho, que substituiu José Manuel Silva, absteve-se.

João Francisco Campos, do Juntos Somos Coimbra, questionou a oportunidade de promover esta subida numa altura em que os indicadores de dormidas, por município, do Turismo de Portugal, assinalam uma quebra em Coimbra de 3,9% nos primeiros cinco meses de 2026, em contraciclo com a média nacional, que aumenta 1,5%. Ana Abrunhosa respondeu que há que ter em conta que em fevereiro e março não houve turismo devido às tempestades que afetaram o concelho.