Coimbra

Férias de Verão do MNMC regressam em 12 de agosto

21 de julho de 2026 às 16 h10
Fotografia: Musue Nacional Machado de Castro
SR/LYB / Lusa
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O programa Férias de Verão do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC), em Coimbra, retoma entre 12 de agosto e 26 de setembro, no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.

Partindo da exposição “Dois Tempos, um Lugar”, que convida à redescoberta da capela-mor da igreja de Santa Cruz de Coimbra, “a equipa do Serviço Educativo do Museu preparou um conjunto de atividades dirigido a diferentes públicos”, anunciou o MNMC.

Visitas orientadas, jogos e oficinas de expressão plástica vão permitir conhecer a exposição.

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