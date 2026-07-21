Férias de Verão do MNMC regressam em 12 de agosto

O programa Férias de Verão do Museu Nacional Machado de Castro (MNMC), em Coimbra, retoma entre 12 de agosto e 26 de setembro, no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.

Partindo da exposição “Dois Tempos, um Lugar”, que convida à redescoberta da capela-mor da igreja de Santa Cruz de Coimbra, “a equipa do Serviço Educativo do Museu preparou um conjunto de atividades dirigido a diferentes públicos”, anunciou o MNMC.

Visitas orientadas, jogos e oficinas de expressão plástica vão permitir conhecer a exposição.