Coimbra

Desaconselhados banhos nas praias fluviais do Rebolim e de Palheiros e Zorro

21 de julho de 2026 às 17 h04
Praia Fluvial do Rebolim, em Coimbra | Fotografia: Município de Coimbra
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Foram desaconselhados, temporariamente, os banhos nas praias fluviais do Rebolim e de Palheiros e Zorro, informou hoje a Câmara Municipal de Coimbra, através das redes sociais.

A decisão deve-se a um derrame de resina no IP3, em Penacova, que poderá ter afetado a qualidade da água. Ontem de manhã, uma rutura num pesado de mercadorias que transportava resina obrigou ao corte do IP3 nos dois sentidos. Corte que ainda se verifica no dia de hoje e está sem previsão de reabertura. Os bombeiros estão no local a efetuar a limpeza da via.

A medida, anunciada pela autarquia de Coimbra, entra em vigor hoje e deve manter-se até serem repetidos os resultados das análises laboratoriais que estão previstos para as próximas 24 a 48 horas.

Segundo a autarquia, a decisão foi tomada por “precaução” com o objetivo de prevenir a saúde pública.

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