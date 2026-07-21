Chaves de 56 casas da Quinta das Bicas entregues a famílias carenciadas

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve presente na celebração dos contratos de arrendamento da 1.ª fase na Quinta das Bicas, que abrange 56 famílias em situação de carência habitacional. Uma 2.ª fase, destinada a mais 72 famílias, está prevista para agosto, elevando para 128 o número total de famílias abrangidas nas duas primeiras fases do empreendimento, e para 298 o número de pessoas, das quais 93 são estudantes.

De acordo com o município de Coimbra, trata-se de uma das principais respostas habitacionais de rendas a custos controlados, com a restante construção a decorrer, no valor de mais de 40 milhões de euros do Programa 1.º Direito, totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Quanto tudo estiver construído, a Quinta das Bicas contempla 268 habitações, distribuídas por 76 fogos de tipologia T1, 110 T2, 42 T3 e 40 T4. Há ainda seis moradias geminadas.

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