Região Centro

Governo assina dez contratos-programa para investimentos de 14 ME na região Centro

21 de julho de 2026 às 17 h39
Fotografia: Arquivo Pedro Filipe Ramos
CMM / Lusa
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O Governo vai assinar dez contratos-programa com um conjunto de municípios da região Centro, que visam financiar “investimentos estruturantes”, no valor global de cerca de 14 milhões de euros (ME), foi hoje anunciado.

De acordo com o gabinete do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, os projetos abrangidos representam um investimento elegível global de cerca de 14 ME, ao qual corresponde uma comparticipação financeira do Estado superior a 4,4 milhões de euros.

Os contratos-programa serão assinados na quarta-feira, no âmbito da cooperação técnica e financeira entre a Administração Central e a Administração Local, numa cerimónia que terá lugar na Covilhã, com a presença dos secretários de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, e da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.

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