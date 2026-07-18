Incêndios: Chamas ardem “com intensidade” em zona florestal de Ovar

Um incêndio deflagrou ao início da tarde de hoje numa zona florestal em Ovar, distrito de Aveiro, e as chamas estão a arder “com intensidade”, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Região de Aveiro da Proteção Civil, os operacionais no terreno já conseguiram “dominar a cabeça do incêndio”, que continua a “arder com intensidade” e que chegou, inclusive, a ameaçar uma zona mais urbana.

As chamas lavram perto do antigo centro comercial Dolce Vita e às 14:35 encontravam-se no terreno 91 operacionais, apoiados por 23 meios terrestres e três aéreos.