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Incêndios: Chamas ardem “com intensidade” em zona florestal de Ovar

18 de julho de 2026 às 15 h17
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Agência Lusa
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Agência Lusa
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Agência Lusa

Um incêndio deflagrou ao início da tarde de hoje numa zona florestal em Ovar, distrito de Aveiro, e as chamas estão a arder “com intensidade”, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Região de Aveiro da Proteção Civil, os operacionais no terreno já conseguiram “dominar a cabeça do incêndio”, que continua a “arder com intensidade” e que chegou, inclusive, a ameaçar uma zona mais urbana.

As chamas lavram perto do antigo centro comercial Dolce Vita e às 14:35 encontravam-se no terreno 91 operacionais, apoiados por 23 meios terrestres e três aéreos.

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