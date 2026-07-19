Região de Coimbra é contra a proposta de Zonas de Aceleração para as Energias Renováveis

A Região Metropolitana de Coimbra (RMC) manifestou-se hoje contra a proposta do Programa Setorial das Zonas de Aceleração para as Energias Renováveis (PZAER), territórios para parques eólicos e solares com licenciamento ambiental simplificado, tendo emitido um parecer desfavorável.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a comunidade intermunicipal disse discordar da forma como o plano – que esteve em consulta pública até à passada quarta-feira – foi desenvolvido, “à revelia dos municípios”.

Apesar de reconhecer “a importância estratégica da transição energética como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável do território e a necessidade de acelerar a produção de energia proveniente de fontes renováveis”, a RMC considerou que o PZAER “levanta muitas preocupações e não defende os interesses e a participação ativa dos municípios”.

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