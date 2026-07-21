Coimbra

Ideia de uma arena de eventos nos SMTUC ficou pelo caminho

21 de julho de 2026 às 12 h30
Ideia tinha sido avançada pelo vereador Ricardo Lino | Fotografia: DR
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
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Não durou mais do que quatro dias a proposta do vereador do Desporto de Coimbra, Ricardo Lino, de construir uma grande arena de espetáculos desportivos e culturais nas atuais instalações do SMTUC, quando estes serviços forem relocalizados.

Na reunião da câmara de ontem, perante as dúvidas colocadas pela vereadora da oposição Ana Bastos, a presidente da câmara, Ana Abrunhosa, respondeu que a localização da futura arena multiusos se mantém como está no Plano de Pormenor da Estação de Coimbra, elaborada pelo arquiteto Joan Busquets, nas proximidades desta infraestrutura.

A chefe do executivo disse que a prioridade agora é colocar o documento do plano de pormenor em discussão pública, o que deverá ocorrer nas próximas semanas, para poder avançar, em articulação com a construção da Alta Velocidade, cujo troço recebeu propostas de dois consórcios concorrentes.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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