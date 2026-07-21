Cantanhede destruiu 793 ninhos de vespa asiática em 2025 e 163 este ano

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Cantanhede destruiu 793 ninhos de vespa asiática (vespa velutina) em 2025, e este ano, entre janeiro e junho, já eliminou 163 ninhos, entre primários e secundários, foi hoje revelado.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara de Cantanhede, no distrito de Coimbra, refere que o número de ninhos eliminados “tem vindo a aumentar”, passando de 497 em 2022 para 607 em 2023, 791 em 2024 e 793 em 2025.

“Esta evolução é explicada, em parte, pelo aumento da perceção e da sensibilização da população para a presença da vespa velutina (vulgarmente também identificada por vespa asiática), resultado das ações de informação e sensibilização promovidas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil”, afirma.