Passeio cultural no rio Mondego na próxima semana em Cantanhede

O passeio cultural no rio Mondego, que convida a comunidade a descobrir a história, as tradições e a riqueza natural associadas ao principal curso de água da região, decorre nos dias 22 e 23, anunciou a Câmara de Cantanhede.

Trata-se de uma iniciativa do CLDS 5G de Cantanhede e do Gabinete Municipal de Apoio ao Cuidador Informal, em parceria com as Serranas do Mondego, segundo aquela autarquia do distrito de Coimbra.

“Esta iniciativa pretende incentivar a participação da comunidade em atividades culturais e de lazer, promovendo a socialização, o envelhecimento ativo e o reforço das relações interpessoais, ao mesmo tempo que contribui para a preservação e valorização do património material e imaterial ligado ao rio Mondego”, adiantou.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia junto dos serviços da Divisão de Ação Social e Saúde, estando sujeita ao número de vagas disponíveis