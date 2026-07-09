ULS fazem integração de serviços de saúde mas falta avaliar a sua eficiência

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

“Desafios atuais para um SNS sustentável” foi o tema de debate que juntou, ao fim da tarde de ontem, cinco especialistas no Edifício AT Business Center, em Ançã, numa iniciativa do DIÁRIO AS BEIRAS a propósito do lançamento do Diretório de Saúde’26

Saber quanto custa cada utente ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) – para além da mera estatística do custo de doente por cama hospitalar – é um dado fundamental para avaliar a sustentabilidade do sistema público de saúde.

Esse foi um dos pontos de consenso entre os cinco convidados da conferência Saúde’26 que o DIÁRIO AS BEIRAS promoveu ontem à tarde a partir do auditório do Edifício AT Business Center, sede do jornal.

Sob o tema “Desafios atuais para um SNS sustentável”, o encontro juntou especialistas de vários setores da saúde, desde diretores hospitalares (públicos e privados), Ordem dos Médicos e ensino superior.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS