CantanhedeSaúde

ULS fazem integração de serviços de saúde mas falta avaliar a sua eficiência

09 de julho de 2026 às 10 h10
Graciano Paulo (ESTeSC), Ana Raquel Santos (ULS Baixo Mondego), Dora Loureiro (moderadora DIÁRIO AS BEIRAS), Manuel Teixeira Veríssimo (Ordem dos Médicos), Ricardo Leão (CUF Coimbra), Francisco Maio Matos (ULS Coimbra) e Agostinho Franklin (diretor DIÁRIO AS BEIRAS) | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
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“Desafios atuais para um SNS sustentável” foi o tema de debate que juntou, ao fim da tarde de ontem, cinco especialistas no Edifício AT Business Center, em Ançã, numa iniciativa do DIÁRIO AS BEIRAS a propósito do lançamento do Diretório de Saúde’26

Saber quanto custa cada utente ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) – para além da mera estatística do custo de doente por cama hospitalar – é um dado fundamental para avaliar a sustentabilidade do sistema público de saúde.

Esse foi um dos pontos de consenso entre os cinco convidados da conferência Saúde’26 que o DIÁRIO AS BEIRAS promoveu ontem à tarde a partir do auditório do Edifício AT Business Center, sede do jornal.

Sob o tema “Desafios atuais para um SNS sustentável”, o encontro juntou especialistas de vários setores da saúde, desde diretores hospitalares (públicos e privados), Ordem dos Médicos e ensino superior.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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