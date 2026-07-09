Coimbra volta a ser “capital do reino” por três dias

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Coimbra vai voltar a ser “a capital do reino de Portugal” durante três dias. A Feira Medieval de Coimbra está de regresso entre os dias 17 e 19 deste mês.

Este ano, o certame vai incidir sobre a época em que Coimbra foi capital do reino, no século XII.

“Dedicamos este período à época em que Coimbra foi capital do reino e que o Infante D. Henrique resolveu trazer as Cortes para Coimbra. Vamos assinalar os momentos mais marcantes da Fundação de Portugal, com a instalação de D. Afonso Henriques em Coimbra, a construção da Igreja Sé Velha, a fundação do Mosteiro Santa Cruz, o reconhecimento da independência do reino e também a atribuição dos primeiros forais à esquerda do Mondego”, esclareceu Maria Carlos Pêgo, diretora do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Coimbra.

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