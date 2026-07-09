Ministro inaugura residências no aniversário do Politécnico

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A falta de alojamento acessível continua a ser um dos principais desafios do ensino superior em Portugal, pressionando estudantes deslocados e instituições a aumentar a oferta de camas. É neste contexto que o Politécnico de Coimbra assinala hoje o seu 47.º aniversário com a inauguração de duas residências estudantis renovadas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

As residências R2, em Bencanta, e R3, na Quinta da Nora, reabrem após obras de requalificação que representaram um investimento de cerca de 4,7 milhões de euros, financiado através do Programa Nacional de Alojamento para o Ensino Superior.

A cerimónia contará com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que se desloca a Coimbra para participar nas comemorações da instituição. A inauguração da residência R2 está marcada para as 17H30, seguindo-se, às 18H45, a abertura oficial da residência R3.

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