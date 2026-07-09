Coimbra

Ministro inaugura residências no aniversário do Politécnico

09 de julho de 2026 às 11 h50
Fernando Alexandre regressa um ano depois da inauguração das obras nas Residências R1/R2 | Fotografia: DR
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A falta de alojamento acessível continua a ser um dos principais desafios do ensino superior em Portugal, pressionando estudantes deslocados e instituições a aumentar a oferta de camas. É neste contexto que o Politécnico de Coimbra assinala hoje o seu 47.º aniversário com a inauguração de duas residências estudantis renovadas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

As residências R2, em Bencanta, e R3, na Quinta da Nora, reabrem após obras de requalificação que representaram um investimento de cerca de 4,7 milhões de euros, financiado através do Programa Nacional de Alojamento para o Ensino Superior.

A cerimónia contará com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que se desloca a Coimbra para participar nas comemorações da instituição. A inauguração da residência R2 está marcada para as 17H30, seguindo-se, às 18H45, a abertura oficial da residência R3.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de julho

Oposição não toma posse “em protesto” na concelhia do PS
09 de julho

Ministro inaugura residências no aniversário do Politécnico
09 de julho

Condicionamentos e cortes temporários de trânsito durante a Procissão da Rainha Santa Isabel
09 de julho

Banda de Santana participa na estreia mundial da “Sin+fonia da esperança”

Coimbra

Oposição não toma posse “em protesto” na concelhia do PS

Ministro inaugura residências no aniversário do Politécnico

Condicionamentos e cortes temporários de trânsito durante a Procissão da Rainha Santa Isabel