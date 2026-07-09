Condicionamentos e cortes temporários de trânsito durante a Procissão da Rainha Santa Isabel

Várias artérias da cidade de Coimbra vai contar hoje, entre as 16H30 e as 00H00, com condicionamentos e cortes temporários de trânsito, informou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP). O motivo é a realização da Procissão da Penitência, em honra da Rainha Santa Isabel, padroeira da cidade, sendo necessário realizar esses cortes e condicionamentos nas artérias integradas no percurso da procissão e respetivas zonas envolventes.

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força de segurança refere que os principais locais afetados serão: Calçada de Santa Isabel, Largo da Senhora da Esperança, Rotunda do Jericó, rua Carlos Alberto Pinto de Abreu, Calçada Rainha Santa Isabel, rua Feitoria dos Linhos, rotunda do Portugal dos Pequenitos, rotunda do Fórum (junto ao Instituto Superior Miguel Torga), rotunda da Avenida da Guarda Inglesa (junto ao ALDI), avenida da Guarda Inglesa, avenida de Conímbriga, rua António Luís Verney, rotunda das Lages, avenida Inês de Castro, rua António Gonçalves, avenida João das Regras, avenida Emídio Navarro, rua do Brasil, rua Olivença, Largo da Portagem, Estação Nova, rua António Granjo, rua da Sota, rua João de Ruão, rua da Sofia e Manutenção Militar.

Ainda de acordo com o documento, “a PSP procederá aos cortes e desvios de trânsito de forma faseada, acompanhando a progressão da procissão, apelando-se à compreensão de todos os cidadãos e à utilização de percursos alternativos sempre que possível”.

A força de segurança recomenda ainda que seja “cumpridas as indicações dos agentes da PSP presentes no local e da sinalização temporária instalada”.