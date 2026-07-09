Coimbra

Oposição não toma posse “em protesto” na concelhia do PS

09 de julho de 2026 às 12 h00
Concelhia tomou ontem posse | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os membros da lista liderada por Rui Moreira Claro à concelhia de Coimbra do PS não tomaram ontem posse, em protesto por a falta de clareza do processo eleitoral, que se realizou no passado 20 de junho. Em comunicado, os membros da lista dizem “não poder contemplar resultados obscuros ou processos falseados”.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, Rui Moreira Claro, que perdeu a eleição contra a lista liderada pelo vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Ricardo Lino, frisou que, até à data, não teve acesso às atas dos resultados da eleição.

“Tem que haver uma ata de apuramento de resultados, por secções, conforme estabelece a lei geral e o regulamento eleitoral do PS. Não sabemos quantos membros elegemos. Pedi três ou quatro vezes os resultados do ato eleitoral”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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