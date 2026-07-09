Banda de Santana participa na estreia mundial da “Sin+fonia da esperança”

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A filarmónica da Sociedade Musical Recreativa Instrutiva e Beneficente Santanense participa na estreia mundial da “Sin+fonia da esperança” em Portugal, avança nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pelo maestro da banda, Francisco Manuel Relva Pereira.

Nos dias 4 e 5 de outubro deste ano, Portugal recebe a estreia mundial da “Sin+fonia da esperança”, com apresentação nos concelhos de Cantanhede (em frente aos paços do concelho) e da Figueira da Foz (Centro de Artes e Espetáculos), respetivamente.

A peça foi escrita por quatro compositores de outros tantos países europeus – Makris Charalampos (Grécia), Ilio Volante (Itália), Francisco José Rosal Nadales (Espanha) e Francisco Manuel Relva Pereira (Portugal).

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