Detida por suspeita de atear incêndio florestal em Miranda do Corvo
Uma mulher, de 48 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de estar fortemente indiciada pela prática de um crime de incêndio florestal ocorrido no passado dia 7 de julho, numa freguesia do concelho de Miranda do Corvo.
Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PJ refere que “através da Diretoria do Centro, em estreita articulação com o Grupo de Redução de Ignições do Centro Litoral e com a GNR de Miranda do Corvo, as diligências de investigação permitiram apurar que o incêndio teve origem em ignição direta, alegadamente efetuada com recurso a um isqueiro, tendo as chamas consumido cerca de 1,2 hectares de área florestal”.
“O fogo desenvolveu-se numa zona densamente arborizada, apresentando elevado potencial de propagação e de colocação em risco de pessoas, habitações e bens, circunstâncias que apenas não se concretizaram devido à rápida e eficaz intervenção dos bombeiros e dos meios aéreos mobilizados para o combate ao incêndio”, precisa o documento.
A detida será presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial, com vista à aplicação das medidas de coação que forem consideradas adequada.