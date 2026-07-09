Miranda do CorvoRegião Metropolitana de Coimbra

Detida por suspeita de atear incêndio florestal em Miranda do Corvo

09 de julho de 2026 às 11 h20
Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
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Uma mulher, de 48 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de estar fortemente indiciada pela prática de um crime de incêndio florestal ocorrido no passado dia 7 de julho, numa freguesia do concelho de Miranda do Corvo.

 Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PJ refere que “através da Diretoria do Centro, em estreita articulação com o Grupo de Redução de Ignições do Centro Litoral e com a GNR de Miranda do Corvo, as diligências de investigação permitiram apurar que o incêndio teve origem em ignição direta, alegadamente efetuada com recurso a um isqueiro, tendo as chamas consumido cerca de 1,2 hectares de área florestal”.

 “O fogo desenvolveu-se numa zona densamente arborizada, apresentando elevado potencial de propagação e de colocação em risco de pessoas, habitações e bens, circunstâncias que apenas não se concretizaram devido à rápida e eficaz intervenção dos bombeiros e dos meios aéreos mobilizados para o combate ao incêndio”, precisa o documento.

 A detida será presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial, com vista à aplicação das medidas de coação que forem consideradas adequada.

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