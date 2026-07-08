Miranda do Corvo

“Noites de Verão” em Miranda do Corvo descentralizadas para as freguesias

08 de julho de 2026 às 10 h30
Iniciativa conta com apresentação de fado em Miranda do Corvo | Fotografia: Município de Miranda do Corvo
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Estão previstas 14 iniciativas, entre 11 de julho e 20 de setembro, sempre às 21H30. Música, teatro, Feira da Árvore ou a Festa das Vindimas integram a programação

As “Noites de Verão” regressam a Miranda do Corvo, de 11 de julho a 20 setembro, sempre às 21H30, com uma programação cultural diversificada, pensada para proporcionar momentos de convívio, animação e valorização do território durante o verão.

A grande novidade desta edição é a descentralização dos concertos e espetáculos pelas várias praças e espaços públicos das diferentes freguesias do concelho.

A programação arranca este sábado, na Fonte dos Amores, com uma Roda de Samba com Rodrigo Silveira. Na sexta-feira seguinte (17 de julho), o Multiserviços de Semide recebe o grupo Ponto e Vírgula. No sábado, o Rancho Etnográfico Flores das Cortes anima o Largo do Corvo. No dia 25 de julho celebra-se o 95.º Aniversário do Grupo Recreativo Mirandense com o concerto de apresentação do CD/livro “ENCONTROS”, na Casa das Artes. O mês de julho termina com um concerto Bom Tempo da Associação Momentos À Corda, na Casa das Artes, a 31 de julho (sexta-feira).

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

 

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