“Noites de Verão” em Miranda do Corvo descentralizadas para as freguesias

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Estão previstas 14 iniciativas, entre 11 de julho e 20 de setembro, sempre às 21H30. Música, teatro, Feira da Árvore ou a Festa das Vindimas integram a programação

As “Noites de Verão” regressam a Miranda do Corvo, de 11 de julho a 20 setembro, sempre às 21H30, com uma programação cultural diversificada, pensada para proporcionar momentos de convívio, animação e valorização do território durante o verão.

A grande novidade desta edição é a descentralização dos concertos e espetáculos pelas várias praças e espaços públicos das diferentes freguesias do concelho.

A programação arranca este sábado, na Fonte dos Amores, com uma Roda de Samba com Rodrigo Silveira. Na sexta-feira seguinte (17 de julho), o Multiserviços de Semide recebe o grupo Ponto e Vírgula. No sábado, o Rancho Etnográfico Flores das Cortes anima o Largo do Corvo. No dia 25 de julho celebra-se o 95.º Aniversário do Grupo Recreativo Mirandense com o concerto de apresentação do CD/livro “ENCONTROS”, na Casa das Artes. O mês de julho termina com um concerto Bom Tempo da Associação Momentos À Corda, na Casa das Artes, a 31 de julho (sexta-feira).

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