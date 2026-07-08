Coimbra

Habitações na Quinta das Bicas, em Coimbra, entregues a partir de 21 de julho

08 de julho de 2026 às 10 h36
Quinta das Bicas fica localizada na União das Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila | Fotografia Santos Barbosa
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

As chaves das primeiras habitações do novo bairro de habitação municipal da Quinta das Bicas, em Taveiro, começam a ser entregues a partir de 21 de julho. A data, que será ainda confirmada pela Câmara de Coimbra, foi apontada pela presidente do Município de Coimbra, Ana Abrunhosa, na reunião do executivo de segunda-feira, 6 de julho.

“Vamos proceder à entrega das primeiras habitações no dia 21 de julho, dependendo da disponibilidade de um convidado”, referiu a edil que sublinhou que “está para breve a entrega às primeiras famílias”.

O tema foi à sessão do executivo que votou e aprovou, por unanimidade, a “prorrogação graciosa de prazo” da “Empreitada “1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação” (PRR) – Quinta das Bicas – Conceção – Construção de 268 Fogos”.

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