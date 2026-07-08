Campanha de verão da Alves Bandeira oferece 7.500 euros em cartões VISA
“Juntos nas férias!” é uma iniciativa integrada no programa de fidelização Pontos AB que visa oferecer um total de 7.500 euros em cartões VISA.
Até ao próximo dia 19 de julho, usar a app Alves Bandeira pode valer cinco cartões VISA com 1.500 euros.
A campanha “Juntos nas férias!” convida os clientes a entrarem no espírito das férias e a transformarem os seus pontos numa oportunidade de ganharem um ajuda extra que poderá fazer a diferença neste verão.
“Queremos continuar a valorizar a confiança dos nossos clientes e reforçar o papel do programa Pontos AB como uma plataforma que garante, não só uma poupança direta em combustível, em produtos de loja e em mais de 1.000 parceiros nacionais e locais, mas que também permite aos nossos clientes ganharem prémios de verdadeiro valor”, afirma Pedro Mascarenhas, diretor de marketing do Grupo Alves Bandeira.
Os clientes aderentes ao programa Pontos AB podem participar no passatempo através da app Alves Bandeira ou num dos postos aderentes. Por cada participação, terão de rebater 200 pontos, equivalentes a 20 litros (1 litro = 10 pontos) e podem participar as vezes que desejarem e aumentar, assim, as suas hipóteses de ganhar.
| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS