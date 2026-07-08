Coimbra

Antigo edifício do ITAP já foi demolido

08 de julho de 2026 às 11 h20
Edifício já não existe na zona da Casa Branca | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O edifício onde esteve a funcionar, durante largos anos, o ITAP, na zona da Casa Branca, em Coimbra, já foi totalmente demolido.

Aquele espaço, situado numa zona da cidade que tem tido uma forte dinâmica de construção, já estava a ser rodeado por vários novos edifícios habitacionais e agora também será utilizado para novas valências.

Segundo o Estudo Urbanístico da Solum Sul-Casa Branca, realizado pela Câmara Municipal de Coimbra e apresentado no final de 2023, o espaço onde estava situado o ITAP tem prevista a construção de um lote habitacional e também a utilização de um lote para espaço verde.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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