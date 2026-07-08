Coimbra

Requalificação do Colégio das Artes custa mais de 14 milhões de euros

08 de julho de 2026 às 11 h00
Reitor e vice-reitor visitaram a fase inicial das obras | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
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A requalificação do Colégio das Artes vai custar mais de 14 milhões de euros. A revelação foi ontem feita pelo reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão, na visita à primeira fase das obras que já decorre no espaço onde decorria a atividade letiva do Departamento de Arquitetura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC.

Ontem, o reitor e o vice-reitor lideraram uma comitiva que visitou o avanço da primeira fase das obras naquele espaço. No final da sessão, Amílcar Falcão esclareceu que esta primeira fase da empreitada terminará daqui a sensivelmente um ano e meio. Até lá, o Colégio de Jesus, onde está situado o Museu da Ciência, receberá parte da atividade letiva do DARQ.

“O espaço utilizado para as aulas não será o do museu. Vamos fazer uma pequena requalificação em espaços que serviam para arrumos e serão reconvertidos para receber as aulas”, disse o reitor.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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